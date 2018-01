Frustrado na defesa do projeto da ‘cura gay’, Marco Feliciano resolveu partir para o ataque:

Quer agora criminalizar o beijo gay em público!

A prisão em São Sebastião, no litoral paulista, das duas primeiras vítimas do deputado-pastor deve reacender as manifestações em todo o País contra o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados.

Por muito menos, os ‘black blocs’ infernizaram a vida de uns e outros por aí!