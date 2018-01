Legítima defesa

Por um instante durante da visita de Barack Obama a Israel, a primeira-dama Michelle pensou em ligar para o Ahmadinejad oferecendo ajuda ao projeto atômico do Irã.

Sua vontade era explodir Jerusalém no exato momento em que o marido presidente, ao ser apresentado à Miss Israel 2013 – a primeira miss negra do Estado Judeu –, saiu-se com esta diante de tamanha (1,82m) beleza:

“A Michelle adoraria ter sua altura!”

Só faltou dizer a Yityish Aynaw – Titi, para os íntimos – que a patroa, além de baixinha, está usando uma franja ridícula.