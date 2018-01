Em off ninguém é normal

Existem dois tipos de homens públicos no mundo: um que a gente conhece de ouvir falar e outro com os microfones desligados! Em off, todo chefe de estado é meio Silvio Berlusconi, disso não escapa nem o presidente gente boa do Uruguai, Jose Mujica.

Exposto dia desses pelo vazamento de som na antessala de uma entrevista coletiva, o bom e velho ‘Pepe’ parecia ter recebido o santo do ex-premiê italiano ao comparar Cristina a Néstor Kirchner na presidência da Argentina: “Esta velha é pior que o caolho!”

No calor da saia justa, mal refeito do flagrante de áudio, Jose ‘Pepe’ Mujica ainda piorou o soneto com a emenda “eu estava falando do Lula”, sem esclarecer se o brasileiro, no caso, era a “velha” ou o “caolho” da trama.

O governo argentino considerou a gafe do vizinho da Bacia do Prata “ultrajante”, mas não foi isso, decerto, o que disse em off a viúva quando soube das “ofensas” feitas a ela e, em especial, ao falecido.

A certa altura da reação furiosa que a presidente teve em off, quem passava perto da Casa Rosada ouviu claramente os gritos de “maricón, borracho, fumador de marijuana, hijo disso, hijo daquilo…”

Daí pra baixo!