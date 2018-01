Enquanto Copenhague não esquenta, a turnê mundial do fim do mundo fez uma escala inesperada ontem no Iraque, um dos poucos lugares do planeta que dispensa tragédias climáticas para acabar em breve.

