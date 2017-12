Com a aprovação no Senado da proibição de áreas para fumantes em locais públicos de maneira geral, os fumódromos clandestinos devem proliferar pelas grandes cidades brasileiras assim que a lei for sancionada pela presidente Dilma.

