Enfim, uma carinha bonita nesse governo

Cansado de esperar pelo despejo do presidente da Anac, Lula criou por decreto a Secretaria de Aviação Civil para a economista Solange Paiva Vieira. Ela merece! É, de longe, a mulher mais interessante do governo, desde, aliás, os tempos de FHC. Houve uma época em que eu e uns amigos íamos para a porta da Fundação Getúlio Vargas só para vê-la sair com essa carinha linda aí da foto. Não é nenhum avião, mas quem disse que precisa ser para dar jeito no caos aéreo?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.