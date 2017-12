Entenda a razão do ‘recesso branco’

Definido pela presidente Dilma como “o implante dos implantes”, a reparação capilar que fez cabelo brotar feito mato testa abaixo de Renan Calheiros começa a preocupar a equipe médica responsável pela proeza. Nada explica o crescimento repentino de pelos nas costas do senador.

Antes que tal boato se espalhe ou, enfim, o fenômeno fique evidente na palma das mãos do presidente do Senado, o Congresso dispensou a presença de parlamentares das duas casas legislativas pelas próximas semanas. Renan Calheiros deve ficar esse tempo em isolamento, sob observação de especialistas: se a raiz do topete emendar na sobrancelha, o implante capilar será declarado fora de controle.

É improvável que volte ao trabalho peludo da cabeça aos pés – argh! –, mas é também é inegável a milagrosa multiplicação de fios a cada aparição do senador no noticiário desde a cirurgia em dezembro de 2013.

Deu agora para entender as razões do tal ‘recesso branco’ ou quer que desenhe?