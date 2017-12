Bando de marqueteiros

De todas as tentativas para se estabelecer uma relação direta entre o selinho de Emerson Sheik e a derrota do Corinthians dias depois para o Luverdense, ganha força entre os amigos de Washington Olivetto a tese de que tudo não passa de uma nova estratégia de marketing do clube.

Se a ideia for surpreender o torcedor para manter o assunto Timão na ordem do dia, bingo, não se fala de outra coisa nos pontos de ônibus do Oiapoque ao Chuí!

E olha que o Pato ainda nem contou que diabos quer dizer aquele troço estranho que faz com a mão na cara para comemorar seus gols. Dizem até que o ex-diretor de marketing Ivan Marques pediu demissão há uma semana por discordar do desfecho escolhido para por fim ao mistério do jogador. Quem viver, verá!