Com a campanha ‘Grêmio entrega!’ bombando na internet, está tudo tão a favor do Flamengo no Brasileirão, que é bem provável de o Internacional sagrar-se campeão.

O rubro-negro carioca adora aprontar esse tipo de surpresa pra sua torcida em final no Maracanã.

Nessas condições, perdeu a Libertadores de 2008 para o América do México e a Copa do Brasil de 2004 para o Santo André.

