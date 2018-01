Dona Marisa atravessou a passarela do Anhembi com a camiseta da escola que homenageou Lula no sambódromo paulistano.

Pena!

Se a ex-primeira-dama vestisse uma daquelas fantasias que usava nos desfiles de Sete de Setembro, em Brasília, a Gaviões da Fiel teria conseguido algo melhor que o sétimo lugar no carnaval.