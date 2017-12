Esse cara é argentino!

Estamos, de certa forma, vingados! Agora que aquela musiquinha nojenta (‘Brasil, decime qué si siente’) começa a cair no esquecimento dos brasileiros – ou a ganhar novas versões de letra em português –, as rádios da Argentina ensaiam tocar sem parar ‘Ese tipo soy yo’, versão de Roberto Carlos recém-lançada no i-Tunes latino-americano.

Não que a música do ‘Rei’ seja especialmente ruim – o mesmo se pode dizer da canção original da banda Credence Clearwater Revival que inspirou a provocação de los hermanos na Copa –, mas é daquelas que grudam na memória e te fazem cantar sem querer e sem parar. Convencidos do jeito que são, não haverá em breve argentino que não esteja por aí assoviando ‘Ese tipo soy yo’!

O próprio papa Francisco, que transformou a visita à Coreia do Sul em volta olímpica após a conquista da Libertadores pelo San Lorenzo, time do Sumo Pontífice na Argentina, terá que se controlar na missa campal deste sábado, em Seul, para não confirmar aos fiéis que, modéstia à parte, “esse tipo soy yo”!