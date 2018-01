Na visita que fará à Casa Branca no próximo dia 17, Lula vai procurar estabelecer com Barack Obama um clima de camaradagem semelhante ao do último encontro entre Silvio Berlusconi e Nicolas Sarkozy, em Roma.

O presidente brasileiro já até mandou perguntar no Itamaraty como é que se diz em inglês “moi je t’ai donné la tua Donna”.