Quem tenta comprar passagens de ônibus especiais para o Rock in Rio na Internet encontra, de cara, o seguinte aviso no site do Riocard:

“Apenas um cartão será gerado por pedido, podendo incluir várias passagens ida e volta no mesmo cartão. Não é possível comprar passagens ida e volta para mais de uma pessoa no mesmo cartão.”

Entendeu?

Deve ser influência do Rock in Rio de Lisboa, né?