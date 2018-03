O movimento ‘Calma, boneca!’ mandou ficha de inscrição e oferta de anuidade grátis para Nelson Motta.

O cara foi visto vermelho feito pimentão batendo boca com o público num debate sobre diversidade cultural no Botequim Filosófico da Bienal do Livro no Rio.

Amigos do jornalista e produtor musical estão sinceramente preocupados.