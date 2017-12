Luís Fabiano criou jurisprudência na comemoração do gol que abriu o placar no clássico com o Palmeiras:

Tirar a camisa pela metade, ou seja, despir apenas um dos braços e a barriga pode.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os palmeirenses reclamaram meio cartão amarelo!