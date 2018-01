Jader Barbalho deve ter, enfim, desistido de tentar fazer o filho caçula sucedê-lo na política.

Depois da performance hilária do pequeno Daniel (foto) na cerimônia de posse do pai no Senado, cá pra nós, tá na cara que ele vai seguir os passos profissionais do tio Lúcio Mauro e do primo Lúcio Mauro Filho.

O garoto é um comediante nato!

Graças a Deus!