Novo integrante da famosa lista da Interpol, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, tem bons motivos para não se preocupar com isso!

A fila de procurados à sua frente – aí incluídos o ex-prefeito Paulo Maluf e o médico-monstro Roger Abdelmassih – não anda.

A Interpol não prende ninguém!