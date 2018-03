Felipe Massa: se chorar, apanha!

Se a Ferrari mandasse Felipe Massa, em vez de dar passagem, jogar seu carro contra o muro de proteção para favorecer seu companheiro de equipe, será que ele seria tão “profissional” quanto Nelsinho Piquet? O ex-piloto da Renault também obedeceu a ordens de equipe para beneficiar o mesmo Fernando Alonso no GP de Cingapura, em 2009.

Tirar o pé do acelerador, como fez agora Massa na Alemanha, pode não ser tão sinistro quanto provocar acidentes em causa própria, mas é decisão moralmente desastrosa para a construção da imagem de um ídolo aspirante à vaga de Ayrton Senna. Pobre torcedor brasileiro: ainda não de todo recuperado do vexame de Barrichello abrindo caminho para Schumacher em 2002, não merecia assistir a este filme de novo.

A lambança está feita, mas Felipe Massa pode ainda escapar do papel ridículo que a repetição da história lhe destina. Precisa, para isso, deixar de lado a pose de contrariadinho – com direito a tromba e tudo –, incompatível com o discurso de quem assume total responsabilidade pelo procedimento cafajeste da Ferrari.

Nem o Muricy Ramalho, que tinha até mais motivo para isso, fez beicinho quando o Fluminense mandou que ele deixasse o Mano Menezes passar sua frente na corrida pela seleção.