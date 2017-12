Fãs de Sibá Machado desde os tempos em que substituiu Marina Silva no Senado ficaram preocupados ao avistar o parlamentar do Acre, de volta ao Congresso como deputado eleito, na votação do salário mínimo.

Não que ele tenha perdido a graça, nada disso!

O problema é que sua excelência engordou.

Igualzinho ao Ronaldo!