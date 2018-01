A imagem de país atrasado voltou a assombrar o Brasil com a notícia de que policiais do Bope apreenderam no Morro do Salgueiro, Zona Norte do Rio, uma metralhadora americana usada na Primeira Guerra Mundial.

