Amigos do Boni, especialmente a galera que mora em São Paulo – Marília Gabriela, Antônio Fagundes, Washington Olivetto etc – comemoraram intensamente o sétimo lugar da Beija-Flor nos desfiles das escolas de samba do Rio.

Temiam ter que voltar à Sapucaí para novo beija-mão no Desfile das Campeãs!