Dilma e Aécio terão que disputar o voto útil LGBT declaradamente contra Marina Silva.

O beijo gay obrigatório na novela das 9 e o vagão só para homossexuais nos trens suburbanos estão entre as propostas em estudo pelos respectivos comitês de campanha do PT e do PSDB, que, diga-se de passagem, não têm lá muita intimidade com esse eleitorado.