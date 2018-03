Fifa quer Copa sem TV

A Fifa tomou, enfim, uma atitude contra os erros grosseiros de arbitragem na Copa do Mundo: baniu o replay de lances polêmicos do telão dos estádios na África do Sul. Sabe, entretanto, que isso resolve só em parte o problema! O próximo passo deverá ser o veto ao tira-teima e à super-câmera lenta na transmissão dos jogos já nas quartas-de-final da competição.

Se nem assim deixarem a mãe do juiz em paz, restará ainda a possibilidade de proibir a presença da televisão nos estádios a partir das semifinais da Copa. No rádio, ninguém vê se a bola entrou mesmo ou se tinha alguém voltando da figura A para a figura B na cara do bandeirinha.

Calma! A Fifa não tomará nenhuma medida extrema enquanto não avaliar as vantagens que, em contrapartida, a superexposição dos equívocos de arbitragem traz para a Copa do Mundo. Por exemplo: ninguém reclama mais da Jabulani desde que os juízes viraram a bola da vez na África do Sul. Só se fala deles!

Como não há falha pior que um gol mal anulado – ou validado em impedimento -, releva-se tudo mais que não parece muito certo em campo, aí incluídos os erros de passe, de pontaria, de marcação, de domínio de bola…