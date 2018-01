O povo de Tatuí (SP) deve estar orgulhoso do voto decisivo do ministro Celso de Mello no julgamento do mensalão!

Teme apenas que, por conta do grande feito do ilustre filho da terra, o município vire ponto de peregrinação quando ele voltar aposentado à cidade.

Do jeito que tem gente querendo homenageá-lo Brasil afora, vão acabar quebrando coisas pelo caminho!