O pior é que não dá nem para botar a culpa no Mick Jagger!

Não há pé-frio no mundo capaz de tamanho estrago no time que tenha sua torcida.

A presença do cantor ao lado do filho brasileiro no Mineirão só confirmaria sua má fama se a seleção tivesse perdido de 1 a 0, 2 a 1 ou 3 a 2.

Aquele 7 a 1, francamente, não tem justificativa ou explicação!

Mick Jagger é inocente!