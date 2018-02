Da série ‘Imagina só se fosse lá no Rio’, a polícia francesa recuperou a prótese de braço do medalhista de ouro paraolímpico Arnaud Assoumani, assaltado no sábado por dois homens armados num subúrbio de Paris.

