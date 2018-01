Fim do mundo é adiado de novo!

Semana que começa com o presidente dos EUA posando em fotomontagem oficial com a franjinha da primeira-dama passa a sensação de que o fim do mundo está por ora sob controle.

Obama não faria tal gracinha se corresse riscos de entrar para história universal como aquele gaiato de cabelo na testa que presidia a maior potência do planeta quando o mundo acabou.

Abril acaba hoje sem notícias sobre a guerra nuclear na península coreana ou o desastre da economia global no Chipre, ameaças que há um mês prenunciavam o fim dos tempos.

Com o rebaixamento do terror nos EUA ao status de notícia de pé de página, o Ocidente está momentaneamente distante de tragédias definitivas como as da Síria, do Iraque e do Afeganistão, lugares onde o fim do mundo não tira folga nunca.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aqui no Brasil, até a “crise institucional” entrou em compasso de trégua, ou seja, se o Palácio do Planalto quiser fazer graça divulgando imagem da presidente Dilma com bigode do Lula, a hora é essa!