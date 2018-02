Fleuma global

Para não botar azeitona na empada da emissora do Bispo Macedo – a Record é dona dos direitos exclusivos de transmissão da Olimpíada 2012 na TV aberta brasileira –, o telejornalismo da Globo segue ignorando solenemente em seus noticiários o início iminente do maior evento esportivo do planeta.

Pelo que informou o âncora Renato Machado ao vivo do Reino Unido no ‘Bom Dia Brasil’ de ontem, não está acontecendo nada de extraordinário em Londres além de uns dias seguidos de sol.

William Bonner no ‘Jornal Nacional’ e William Waack no ‘Jornal da Globo’ também não estão sabendo de nada que mereça a atenção deles na terra do príncipe William e de William Sheakespeare.

Os Jogos Olímpicos ganharam na Vênus Platinada status de promoção da concorrência. Thiago Leifert e Alex Escobar fingem todos os dias desconhecer o assunto na apresentação do ‘Globo Esporte’. É constrangedor!

Claro que não vão poder esconder a Dilma na festa de abertura ou, depois, os atletas brasileiros no alto do pódio, mas, de resto, a TV Globo não está nem aí para o que levou 23.800 jornalistas de todo mundo ao verão londrino.

Vai ver foram atrás da boca-livre do COI, né não? Ô, raça!