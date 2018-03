Claro que tem a ver com a pindaíba do dólar, mas é evidente que o corte da barrinha de cereal no serviço de bordo dos vôos da Gol também contribuiu para que a empresa tenha saído do vermelho de 2008 para lucrar quase R$ 80 milhões no terceiro trimestre deste ano.

