Velhos companheiros de Marco Aurélio Garcia estão preocupados com o silêncio do assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência sobre o esquema de espionagem americana no Brasil.

Especula-se que das duas, uma:

Ou ele ainda não se recuperou totalmente da cirurgia cardíaca do início do ano no SUS ou a presidente Dilma trocou seu estilo bateu-levou pelo gênero ‘coxinha’ do chanceler Antonio Patriota.

A conferir!