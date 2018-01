Com as novas medidas tomadas pelo governo na área de Saúde para atrair profissionais estrangeiros e tornar a residência no SUS obrigatória na conclusão dos cursos de Medicina no Brasil, não demora muito a rede pública hospitalar do País terá mais médico que rolo de esparadrapo à disposição da população.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.