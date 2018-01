A fidelidade que a torcida do Fluminense estabeleceu com seu time, francamente, nem o eleitor do Lula mantém nada parecido com o presidente! Capaz de o tricolor carioca cair amanhã para a segunda divisão e sair de campo ovacionado.

