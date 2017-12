Valesca Popozuda está arrasada com as fotos de Kim Kardashian, especialmente as que ela aparece nua de costas na reportagem de capa da revista ‘Paper’ que chegou às bancas nos EUA nesta quinta-feira.

Amigos da rainha do funk brasileiro temem que ela cometa uma loucura e sofra overdose de silicone nas nádegas tentando superar as medidas da celebridade americana.