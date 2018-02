Há malas que vêm de trem!

O Metrô de São Paulo consegue botar quase 10 pessoas num mesmo metro quadrado. Provou que cabem nesse espaço do trem 9,8 passageiros, na verdade nove mais um que sempre perde a cabeça no caminho. Sabe lá o que é para um indeciso, por exemplo, viajar com cinco eleitores da Dilma e três do Serra respirando no mesmo quadrado?! O risco de se expor a tiroteio eleitoral é tão preocupante, no caso, quanto a claustrofobia natural da situação.

O povo discutindo política nos trens não fica nada a desejar ao bate-boca de candidatos na TV. O que torna o horário de pico da Linha 3-Vermelha mais desagradável que o Horário Eleitoral Gratuito é, sem dúvida, o bafo. Tem horas que, de olhos fechados, dá para se imaginar numa daquelas festinhas que o goleiro Bruno promovia em seu sítio. Ou, então, num debate de presidenciáveis no banheirinho de empregada da casa do Eymael, o democrata cristão.

O corpo-a-corpo rola solto nos vagões, mas isso não é novidade no Brasil, muito menos privilégio do Metrô de São Paulo. O que piorou em todo o País nos últimos meses foi a qualidade da conversa. Não sei se serve de consolo aos senhores passageiros, mas vai passar. Daqui a pouco eles tomam posse e a gente muda de assunto!