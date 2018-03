A gente aqui gozando a greve de fome do Evo Morales, mas, francamente, a resistência do ex-governador Jackson Lago, no Maranhão, foi muito mais patética, né não?

