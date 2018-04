Hipócritas são os outros!

A suposta fraude no pagamento de plantões médicos na rede de Saúde de São Paulo dividiu o País! A parte escandalizada ainda é um pouco maior, mas tem muito brasileiro por aí apreensivo com a extensão das diligências policiais em curso. Já pensou se as investigações avançarem por outros estados à caça de todo e qualquer servidor público que recebe sem trabalhar?

As cadeias vão botar gente pelo ladrão! No âmbito da política, então, será preciso construir um presídio só para assessor parlamentar fantasma, com direito a uma ala inteira exclusiva para a turma lotada nos gabinetes do PMDB.

Desde o advento da administração pública colonial, o Brasil é o país dos apadrinhados. Só não desfruta de uma bocada no erário quem não teve chance de arrumar um bom pistolão. Pergunta só pro seu vizinho ou pro seu cunhado se ele não aceita um bico bacana numa repartição do governo mais próxima. Sem compromisso, vai!

Não à toa, tem gente Brasil afora chamando a Operação Hipócrates – assim batizada pela Polícia Federal em referência ao grego considerado ‘Pai da Medicina’ – de “Hipócritas”.