Ao qualificar o porta-voz da Chancelaria de Israel, Yigal Palmor, o tal que chamou o Brasil de “anão diplomático”, de “o sub do sub do sub do sub do sub do sub”, Marco Aurélio Garcia fala com autoridade no assunto:

O assessor especial da Dilma para Assuntos Internacionais é catedrático nisso.

O similar israelense parece até discípulo dele!