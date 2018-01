O carioca está só esperando a conclusão da remoção do navio Costa Concordia no litoral da Ilha de Giglio, na Itália, para sair às ruas exigindo operação similar para desencalhar Sérgio Cabral do governo do estado.

