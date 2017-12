As principais bocas de fumo do Brasil decretaram luto oficial pela morte de Mikhail Kalashnikov, inventor do fuzil de assalto soviético AK-47, o preferido de nove entre 10 traficantes brasileiros.

