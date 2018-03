Iker Casillas, goleiro do Real Madrid e da seleção espanhola, explicou melhor o que quis dizer dia desses com “Ronaldinho Gaúcho já não é mais o mesmo”.

É o seguinte:

Já tem mais de 6 meses que o craque brasileiro não dá uma festa de arromba daquelas em Milão.

Só se fala disso na Europa!

Não à toa, Mano vai convocá-lo para o amistoso com a Argentina.

