Caiu um pedaço do teto de gesso do Teatro Municipal do Rio logo após a celebração do Craque do Brasileirão e, ainda que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, o templo carioca da cultura, recentemente reformado, não se presta a festa de torcidas.

