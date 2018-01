Já é grande a procura na internet por convites para o Réveillon no Convento das Mercês, sede da Fundação José Sarney que a família do senador está alugando para festas de arromba em São Luís do Maranhão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.