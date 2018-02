Aloizio Mercadante não vai, ao contrário do que foi noticiado, jogar seu bigode no mar ao tomar posse a 2 de fevereiro, Dia de Iemanjá, na liderança da bancada do PT no Senado.

Já mandou, inclusive, apurar quem foi o engraçadinho que plantou esta maluquice nos jornais.

Está certo de que tem companheiro da Bahia no meio.