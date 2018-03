Qual a marca da câmera do casal de turistas espanhóis que fotografou uma menina loira no Marrocos, achando tratar-se da inglesinha Madeleine, desaparecida em Portugal? É bom que ao menos isso seja esclarecido para que ninguém mais compre máquinas do mesmo fabricante. Hoje em dia, com todo avanço tecnológico desse tipo de equipamento, francamente, é quase impossível errar o foco dessa maneira.

