Depois da performance de Simón Shimon Peres – com direito a citações de Pelé e Jorge Amado, além de encontro com o Fenômeno -, não resta a Mahmoud Ahmadinejad outra opção senão desembarcar em Brasília no final do mês com um turbante de Carmen Miranda.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.