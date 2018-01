Onde o governador Aécio Neves está passando o carnaval?

a) no Rio, com sua miss

b) nos EUA, com a filha e duas sobrinhas

c) na Bahia, sabe Deus com quem

d) em Paris – acredite se quiser -, sozinho

Esta e outras questões irrelevantes do noticiário você encontra na ‘Sabatina do Tutty’.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre aqui.