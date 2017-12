Quem assistiu nas redes sociais à performance em inglês de Susana Vieira ensinando a comer cachorro quente em vídeo de bastidores da gravação do especial de aniversário do programa da Ana Maria Braga, na Disney, lembrou logo do técnico Joel Santana e, ato contínuo, ficou pensando por que o ‘Zorra Total’ não faz um quadro com os dois, cada qual com seu idioma próprio, sem legendas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.