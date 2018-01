A CPI da Espionagem no Senado é, salvo engano, a primeira que não põe o PT e o PSDB em lados opostos em Brasília.

Desde a época da ditadura, o Congresso não enfrentava um inimigo capaz de juntar a turma do Lula com o pessoal do FHC, mas, ainda assim, eles vão dar um jeito de brigar!