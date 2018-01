Em defesa de Roberto Gurgel deve-se dizer que no comando do ataque contra o procurador-geral da República na CPI do Cachoeira se destaca o deputado Cândido Vaccarezza.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.