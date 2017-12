Ao dizer que seu cliente está “de alma lavada” com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, o advogado do deputado João Paulo Cunha deixou escapar o que talvez seja pista de um grande esquema de lavagem de almas no STF.

